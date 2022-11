Bando della prefettura per individuare nel Pescarese strutture dove ospitare 300 profughi ucraini

Nuovo bando della prefettura di Pescara, per individuare unitò abitative e strutture dove ospitare 300 profughi ucraini. È stato pubblicato infatti il bando, con scadenza al 25 novembre prossimo, che è valido per il territorio della provincia. Gli operatori economici per l'affidamento del servizio di gestione di centri d'accoglienza, dovranno garantire centri collettivi con una capienza fino a 50 posti.

Per tutte le informazioni sul bando e per partecipare alla selezione:https://www.prefettura.it/pescara/contenuti/Avviso_manifestazione_d_interesse_accoglie

nza_cittadini_ucraini_settimo_avviso-15116184.htm

Proprio in questi giorni, lo ricordiamo, è salita al centro delle cronache la vicenda dei profughi ucraini ospitati nell'Hotel Excelsior che hanno lanciato anche un appello, dopo aver ripulito l'area della pineta di Montesilvano, chiedendo di poter rimanere in quella struttura in quanto sono a rischio trasferimento in altre sedi che potrebbe provocare disagi e veri e propri traumi, soprattutto ai bambini che si sono perfettamente integrati nella comunità montesilvanese e abruzzese.