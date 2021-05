Bando Oss ospedale Covid, la Asl: "Fatti 100 contratti a termine"

La Asl di Pescara fornisce ulteriori precisazioni riguardo al mancato rinnovo degli operatori socio sanitari (Oss) in servizio nell'ospedale Covid.

L'azienda sanitaria, relativamente agli Oss non confermati, vuole ribadire con fermezza la sua posizione.

«Al riguardo», si legge in una nota, «si riafferma che la Asl di Pescara, per fronteggiare, tempestivamente, l’emergenza epidemiologica, ha utilizzato tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il ricorso ai contratti di somministrazione lavoro, per il reclutamento, in particolar modo, di personale infermieristico e operatori socio sanitari (Oss). Si è trattato, ad ogni modo, di contratti a termine. Superate le prime fasi dell’emergenza, che hanno imposto di assumere, con urgenza, per la necessità di potenziare tutti i servizi volti a garantire una capillare assistenza nei tre presidi ospedalieri di Pescara, Penne, Popoli e il Covid Hospital, la Asl Pescara, con deliberazioni numero 1351 del 30 ottobre 2020 e numero 1373 del 5 novembre 2020, ha indetto due avvisi pubblici, per soli titoli, finalizzati all’assunzione a tempo determinato, per le esigenze relative all’emergenza Covid-19, rispettivamente, di infermieri e di operatori socio sanitari. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, l’avviso per Oss è stato debitamente pubblicato sul sito aziendale, onde consentirne la massima conoscibilità. Il bando relativo all’avviso pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, di personale Oss ha previsto espressamente, tra i titoli valutabili, il servizio stipulato con agenzie interinali e svolto in enti pubblici. Tale avviso, in particolare, ha consentito l’immissione in servizio, a tempo determinato, di numero 100 Oss, con conseguente doveroso avvicendamento del personale in somministrazione con personale reclutato attraverso la graduatoria della Asl di Pescara, nelle more di imminente procedura concorsuale».