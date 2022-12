La Asl recluta a tempo determinato infermieri e operatori sociosanitari

La Asl di Pescara recluta a tempo determinato, per la durata di 6 mesi, 26 infermieri e 12 operatori sociosanitari. La decorrenza del rapporto di lavoro subordinato verrà individuata a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento. La scadenza per presentare le domande è fissata al prossimo 13 gennaio.

Come si legge nella relativa delibera, la direzione sanitaria aziendale ha evidenziato "l’urgente esigenza di procedere all’assunzione a tempo determinato" di queste figure professionali "in quanto, in alcune unità operative ospedaliere, si registra la carenza di personale a seguito dell’assenza dal servizio causa quiescenza e dimissioni".

I nuovi rapporti di lavoro in questione, inoltre, vengono rappresentati "quali imprescindibili al fine di garantire la continuità delle prestazioni erogate evitando l’interruzione di pubblico servizio e garantendo l’erogazione dei Lea". Le assunzioni a tempo determinato saranno destinate ai presidi ospedalieri di Popoli e Penne attraverso l’utilizzo della graduatoria. Ulteriori informazioni sono disponibili QUI.