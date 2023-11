In piazza Salotto torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, pubblicato il bando per affidare la gestione

La pista di pattinaggio sul ghiaccio tornerà anche quest'anno in piazza Salotto, dal 1° dicembre 2023 all’8 gennaio 2024, in occasione delle feste di Natale, e il Comune di Pescara ha pubblicato l’avviso per acquisire le proposte relative all’affidamento e alla gestione della struttura. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 novembre 2023.

Possono partecipare all’avviso imprese singole o associate, società, consorzi e cooperative iscritte alla camera di commercio per l’attività oggetto della concessione, purché in possesso dei requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Si considerano in possesso di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che abbiano una comprovata esperienza almeno annuale in realizzazione e gestione di piste di pattinaggio su ghiaccio.

La domanda e gli allegati predetti debbono pervenire in busta chiusa e recante la dicitura “domanda relativa all'avviso pubblico per la gestione della pista pattinaggio 2023/2024”. Alla domanda di partecipazione vanno allegati: fotocopia del documento d’identità in corso di validità del concessionario che presenta la domanda; fotografie e rendering dell’area della pista di pattinaggio su ghiaccio che verrà installata; planimetria dell’area con indicazione della collocazione degli impianti, oltre alle strutture fisse necessarie, ad esempio box per la consegna dei pattini e rimessaggio materiali; relazione descrittiva/progetto; certificazione annuale dell’attrazione; assicurazione Rct per danni verso terzi, ivi compresa l’amministrazione comunale, per lo svolgimento dell’attività; licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Comune di residenza e codice identificativo valido per tutto il territorio nazionale in cui sia indicata l’attrazione “pista di pattinaggio”.

Il corretto funzionamento e la gestione tecnica e organizzativa della pista devono comprendere le seguenti attività: mantenimento della pista da ghiaccio; manutenzione ordinaria della stessa; gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti; distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti. Ulteriori informazioni di natura amministrativa possono essere richieste a lanfranco.chiavaroli@comune.pescara.it; gabriella.aveani@comune.pescara.it; 085/4283900 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13.