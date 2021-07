Pubblicato il bando del Comune per l'utilizzo delle palestre scolastiche nell'anno 2021/2022

Sul sito ufficiale dell'ente è disponibile il link per scaricare i moduli necessari e tutte le informazioni riguardanti il bando

Pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pescara, l'avviso pubblico per l'utlizzo delle palestre scolastiche nell'anno sportivo 2021/2022. Lo ha fatto sapere l'ente, aggiungendo che il bando è rivolto ad associazioni sportive affiliate a una federazione riconosciuta dal Coni e a cooperative ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Possono partecipare anche enti e associazioni di promozione culturale o che svolgono attività in campo giovanile o rivolta agli anziani. Infine, possono partecipare anche enti e associazioni di assistenza ai portatori di handicap e volontariato, singoli soggetti o società che non perseguono fini di lucro e richiedono l'uso per attività di promozione cultura, sociale e civile attraverso le scuole.