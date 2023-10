Fornitura gratuita e semigratuita dei libri scolastici: il Comune pubblica il bando

Da lunedì 23 ottobre si potrà fare domanda per avere i libri scolastici gratuitamente o in modo semigratuito per l'anno scolastico 2023-2024. Ad annunciare l'avvio del bando è l'assessore comunale all'Istruzione Gianni Santilli dando seguito alle misure previste dall'articolo della legge 448-.98 in materia di finanzia pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

“Beneficiari – ricorda Santitlli – sono tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Pescara il cui indicatore Isee ordinario/Isee minori non superi il limite massimo di 15mila 493mila 71 euro”.

Le istanze possono essere presentate dalle ore 12 del 23 ottobre e fino a martedì 31, data di scadenza del bando per cui le domande pervenute oltre tale data non saranno accettate, specifica l'amministrazione. “Ai sensi della legge numero 120/2020 - ricorda l'assessore comunale - l’istanza potrà essere compilata esclusivamente previa autenticazione con identità digitale Spid, o con Cie (Carta d’identità elettronica) e inoltrata online tramite la piattaforma telematica dedicata, connettendosi al sito web istituzionale del Comune di Pescara e accedendo alla sezione servizi al Cittadino-studiare-diritto allo Studio".

Ecco cosa serve per compilare la domanda

essere in possesso in possesso dell’identita digitale Spid o Cie (Carta d'identità elettronica);

essere in possesso di Isee ordinario/Isee minori (in caso di genitori non coniugati/non conviventi) in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

essere titolare di codice Iban (no liberetto postale) per l’accredito del rimborso

Per informazioni è disponibile il numero unico del Servizio Educativo Integrato 085 4283990 digitare 3 ufficio diritto allo studio o inviare una mail a dirittoallostudio@comune.pescara.it