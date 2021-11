Pubblicato il bando del Comune di Città Sant'Angelo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

Il Comune di Città Sant'Angelo ha fatto sapere che è aperto il bando per la richiesta dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per l'anno 2021/2022. La Regione ha infatti definito le procedure per accedere al contributo che riguarda esclusivamente i libri di testo e non l'acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro materiale di cancelleria. Per accedere alla fornitura, occorre essere residenti nel Comune di Città Sant'Angelo, avere figli che frequentano la scuola secondaria di primo o secondo grado, fattura e scontrini in originale della spesa sostenuta, Isee familiare non superiore a 15 mila euro.

Si può presentare la domanda entro il1 5 febbraio 2021 a mezzo raccomandata all'ufficio protocollo del Comune in Piazza IV Novembre, mentre i modelli sono disponibili nell'ufficio pubblica istruzione del palazzo municipale il lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 11,30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o sul sito dell'ente www.comune.cittasantangelo.pe.it.