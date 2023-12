Si procede spediti verso la bonifica dell'area di risulta: venti ditte si fanno avanti, nominata la commissione

Dopo il bando andato deserto si procede celermente per affidare i lavori di bonifica del primo lotto dell'area di risulta e far partire il progetto di riqualificazione messo a terra dall'amministrazione: venti le manifestazioni d'intesse pervenute con tutte le ditte ammesse al bando. Ora c'è anche la commissione: sarà suo compito valutare le offerte e procedere con l'affidamento dei lavori per i quali, a seguito di una serie di ricalcoli di cui aveva riferito la responsabile del procedimento unico (rup) Giovanna Brandelli che è anche presidente Aca, sono stati stanziati complessivamente 3 milioni 950 mila euro.

L'iter è ripartito in fretta dopo il buco nell'acqua del 26 ottobre tanto che solo quattro giorni dopo, il 30 ottobre, è stato approvato il nuovo schema di avviso per la manifestazione d'interesse. Tutti passaggi riportati nella determina dirigenziale del 6 dicembre firmata da Giuliano Rossi che guida il settore “Mobilità, edilizia scolastica e lavori pnrr” con cui si istituisce la commissione giudicatrice. Commissione di cui proprio Rossi è stato nominato presidente e composta dall'architetto Gianluca Filomena Fabrizio e il geologo Edgardo Scurti.

Alla data del 15 novembre, si legge ancora, sono pervenute le 20 manifestazione d'interesse con tutte le ditte, come detto, ammesse alla gara d'appalto mediante procedura negoziata indetta due giorni dopo e cioè il 17 novembre. Gara che vedrà l'assegnazione dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. I lavori del primo lotto interesseranno nello specifico la zona nord-ovest dove si prevede la realizzazione della stazione dei bus e di tutte le postazioni di servizio funzionali al trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e la zona sud dove si dovrà costruire il silos-parcheggio.

Una celerità giustificata anche dal fatto, si ricorda nella determinazione, che il progetto di riqualificazione dell'area di risulta che ruota attorno a quel parco centrale finito nella bufera con tanto di ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) da parte di Italia Nostra che ne lamenta la riduzione, fa parte del programma di mandato approvato in consiglio comunale a luglio 2019. Documento in cui si specifica che “la sistemazione definitiva, per estensione (13,5 ettari) e collocazione dell’area, costituisce per la città un’occasione unica in tutta Europa, per un suo inserimento in un circuito internazionale oltre che per risolvere esigenze (parcheggi, parco pubblico attrezzato, spazi polifunzionali e così via) strettamente inerenti alla funzionalità dell’area urbana centrale. È, quindi, assolutamente strategico – si legge nel programma - pervenire a una sistemazione che vada oltre una corretta soluzione tecnico-formale”.

Nei prossimi giorni dunque si dovrebbe arrivare alla conclusione della procedura con l'individuazione dell'offerta migliore e l'aggiudicazione dei lavori che i prevede dureranno sei mesi data la grande quantità di rifiuti trovati nel sottosuolo: 30mila metri cubi, parte di quali comunque non da rimuovere e smaltire perché una parte, aveva spiegato sempre Brandelli, potranno essere riusati tra gli inerti.

La scelta per forza di cose era stato specificato, ricadrà su un'impresa iscritta “nelle categorie dell'albo dei gestori ambientali” e cioè “dotata di massima specializzazione anche nell'eventuale individuazione e gestione di potenziali rifiuti in amianto che dovessero emergere durante lo sbancamento”.