Pubblicato il bando della Asl per il corso di Operatore socio sanitario (Oss) anno scolastico 2021

Aperto dalla Asl di Pescara il bando relativo al corso Operatore Socio Sanitario – Anno Scolastico 2021. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria aggiungendo che ci sarà tempo fino al prossimo 2 luglio per presentare le candidature. Il bando è presente sul sito aziendale dove è presente anche la relativa modulistica al link https://www.asl.pe.it/allegati/polodidattico/oss2021/BANDO%20OSS%202021.pdf

Il corso prevede 90 posti suddivisi fra le sedi di Pescara, Popoli e Penne (rispettivamente 50 unità 20 unità e 20 unità), per l’accesso al corso è richiesto il possesso del diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso. La domanda potrà essere inoltrata tramite servizio postale, con raccomandata Ar (con ricevuta di ritorno), consegna a mano in busta aperta all’ufficio protocollo della Asl di Pescara, Via Renato Paolini, 45 - da lunedì a venerdì orario: 11.00/13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 (si consiglia di conservare la ricevuta di consegna); mediante posta elettronica certificata (Pec.) intestata esclusivamente al partecipante alla selezione all’indirizzo: protocollo.aslpe@pec.it.