Affidamento triennale per l'Ecospiaggia della riviera nord: pubblicato il bando del Comune

Pubblicato il bando per l'affidamento triennale (2023-2025) dell'Ecospiaggia di proprietà comunale situata sul lungomare nord. Le domande vanno presentate entro il 5 maggio. Si tratta nello specifico di quella situata tra le concessioni Nettuno e Jambo. La procedura aperta ad evidenza pubblica si baserà sul criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e qualora arrivino due o più offerte con lo stesso punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

Secondo quanto previsto dal disciplinare chi si aggiudicherà l'affidamento dovrà occuparsi della gestione e della manutenzione del chiosco già presente di proprietà comunale per la somministrazione di alimenti e bevande oltre che dei servizi igienici per uomini e donne e dei soggetti diversamente abili; della manutenzione delle dune sabbiose, delle specie autoctone presenti e del percorso botanico didattico, dei servizi ludico-ricreativi, delle passerelle; dell'organizzazione di percorsi didattici aventi finalità educative e di rispetto ambientale; dei servizi di inclusione sociale rivolti alle persone non autosufficienti; della pulizia quotidiana della spiaggia e dei servizi igienici oltre all’installazione dei cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti; della pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ginniche presenti nel lotto; della sorveglianza in mare ai bagnanti in maniera continuativa, mediante personale in possesso di idoneo brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità, nell’orario e nelle modalità stabilite dalle ordinanze balneari della capitaneria di porto e della Regione Abruzzo in vigore e di quelle che saranno emesse dagli stessi nel corso del periodo di validità dell’affidamento oltre a garantire, la presenza e lo stato di efficienza delle attrezzature di primo e pronto soccorso in mare come meglio specificate nelle richiamate ordinanze balneari; dei sistemi di videosorveglianza della spiaggia libera anche durante il periodo invernale; del noleggio di sedie ed ombrelloni.

Tutti servizi che, si specifica, non comporteranno alcun costo ed onere per il Comune che non avrà alcuna responsabilità in caso di danni o condanne che potrebbero derivare dall'affidamento e dallo svolgimento dei servizi in capo all'aggiudicatario.

Compito dell'affidatario prima della stazione balneare sarà anche quella di provvedere a proprie spese alla dotazione dei locali del punto di ristoro degli arredi e delle attrezzature necessari con i prezzi praticati al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande che non dovranno essere superiori a quelli medi praticati dagli esercenti di analoghi esercizi. L'ingresso e la permanenza nelle strutture comunali non hanno alcun costo e non c'è nessun obbligo di consumazione. In capo al gestore anche la garanzia del servizio di sorveglianza notturna e quello di salvamento oltre che suo l'onere di sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e altri servizi. Anche nel periodo invernale la manutenzione dovrà essere garantita per i tre anni previsti dal bando da chi si vedrà assegnata la gestione dell'Ecospiaggia.

“Allo scadere dell’affidamento le strutture – specifica il disciplinare - saranno riconsegnate al Comune di Pescara in buono stato di manutenzione, perfettamente efficienti per l’utilizzo. Eventuali interventi di miglioria apportati, al termine del rapporto sono acquisiti dal Comune, senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi, compensi o indennità per gli aggiudicatari o per gli esecutori delle opere”.

Sarà invece in capo al Comune la manutenzione straordinaria. Vietato il subappalto e nessun trasferimento di titolarità. In caso di rinuncia o di impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, l'amministrazione comunale provvederà alla riassegnazione della gestione mediante lo scorrimento della graduatoria.

Tra i requisiti richiesti ai partecipanti al bando quello dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore e l'aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti l'avviso (2018-2019-2020–2021-2022) almeno due progetti afferenti alle tematiche legate all'ambiente o all'inclusione o alla disabilità.

I concorrenti dovranno presentare la documentazione necessaria un unico plico che, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzato al Comune di Pescara (servizio demanio ed usi civici) Piazza Italia n.6 – Cap 65121 e dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo generale lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17) entro le 13 del 2 maggio 2023.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica qualitativa è di 100 punti. La prima seduta pubblica del bando si terrà il 3 maggio alle 10. Tutti i dettagli sono disponibili sul bando pubblicato sull'albo pretorio del Comune.

Responsabile unico del procedimento è il dirigente Gaetano Silveri.