L’istituto comprensivo Pescara 7 riceve le bandiere verdi Eco-schools per l’anno scolastico 2021/22 [FOTO]

È avvenuta ieri, mercoledì 11 gennaio, nell’istituto comprensivo Pescara 7, la consegna delle Bandiere verdi Eco-schools per l’anno scolastico 2021/22 dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

Si tratta di un'organizzazione riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale (Ee) e dell’educazione allo sviluppo sostenibile (Esd).

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco Giovanni Santilli, Ester Zazzero, responsabile dell’ufficio transizione ecologica e valorizzazione del mare e del fiume del Comune e il colonnello dei carabinieri forestali Giancarlo D’Amato.

Le bandiere verdi sono state consegnate in tutti i plessi dell’isituto comprensivo 7 alla presenza del dirigente scolastico Rossella Di Donato, della responsabile del programma Eco-schools, Rosanna Caputo, delle referenti dello stesso e degli alunni: scuola dell’infanzia “San Donato”, scuola primaria “R. La Porta”, scuola secondaria di primo grado “L. Antonelli”, scuola dell’infanzia “Colle Pineta”, scuola primaria “11 febbraio 44 ”).

I prestigiosi vessilli sono il coronamento del costante impegno dell’intera comunità scolastica sui temi della sostenibilità ambientale della scuola.