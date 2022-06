Pescara e Montesilvano spiagge "a misura di bambino": confermata per entrambe la Bandiera verde

Spiagge a misura di bambino a Pescara e Montesilvano. Tra le 153 spiagge (145 italiane e 8 estere) cui è stata assegnata o confermata la Bandiera verde, infatti, ci sono anche loro che il vessillo lo hanno guadagnato rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Dieci quelle che i 2.860 pediatri partecipi dell'iniziativa, confermano per la regione Abruzzo. Oltre a Pescara e Montesilvano ci sono infatti anche Alba Adriatica, Giulianova, la Torre del Cerrano, Silvi Marina e Tortoreto per la provincia di Teramo e la spiaggia dei Saraceni e Vasto per quella di Chieti.

Per ottenere il riconoscimento i requisiti da avere sono l'avere la spiaggia sabbiosa, il garantire lo spazio tra gli ombrelloni così che i bambini possano giocare, avere un'acqua sufficientemente bassa perché i bambini possano entrare in mare a giocare senza correre pericoli, l'avere degli assistenti di spiaggia, l'avere attrezzature dedicate ai bambini, e il garantire opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive). Non meno importante la qualità ambientale e delle acque per cui la Bandiera verde fa riferimento alle informazioni istituzionali, le ordinanze dei sindaci e degli enti preposti ai controlli.

“Il 2022 è un anno speciale - spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani - perché segna i 15 anni delle Bandiere verdi. Tutte riconfermate quelle conferite dal 2008. Quest'anno l'unica nuova bandiera verde italiana è Marina di Caulonia (Reggio Calabria), in Spagna il vessillo è andato a Estepona, mentre una nuova bandiera verde 2022 sventola sull'altra sponda del Mediterraneo, a La Marsa in Tunisia. La Repubblica unita di Tanzania ottiene un secondo vessillo, assegnato a Kendwa, nell’Isola di Zanzibar, che si aggiunge a quello conferito nel 2020 alla spiaggia di Coco beach a Dar es Salaam. Con due bandiere verdi questa si conferma meta intercontinentale adatta ai bambini, con il consiglio dei pediatri di portare i bambini a visitare i parchi nazionali per far vedere da vicino gli animali perché è un’importante esperienza che rappresenta un grande stimolo formativo”.

In Italia dopo la Calabria che ne ha 19 e la Sicilia 18, figura la Sardegna con le sue 16 bandiere verdi. Al quarto posto ex-aequo Marche e Puglia con 13. L'Abruzzo è comunque una delle regioni con la più alta densità di bandiere blu. L'elenco completo delle Bandiere verdi 2022 è stato reso noto oggi ad Alba Adriatica. La cerimonia di consegna si svolgerà nell'ambito della quinta edizione dell'International workshop of Green flags in programma il 9 luglio a Mazara del Vallo nel Collegio dei Gesuiti. “In questa occasione - informa Farnetani - si celebrerà il XV anniversario delle bandiere verdi istituite nel 2008, con l'assegnazione di un speciale vessillo commemorativo ai primi 10 Comuni insigniti nel 2008 che sono: Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbia d'oro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio”.