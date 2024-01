Una didattica a misura di ambiente: Bandiera verde per l'istituto comprensivo Delfico di Montesilvano

Bandiera verde eco-schools Fee (Foundation environmental education) per la scuola dell’infanzia De Zelis e la scuola primaria Funny Di Blasio dell'istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano e anche l'International eco-school award certificate. Un importante obiettivo centrato grazie al progetto promosso dal Comune di Montesilvano nell'ambito delle attività

Didattiche rivolte alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso le scuole e quindi gli alunni e possibile anche grazie alla collaborazione con le associazioni Amare Montesilvano e Nuovo Saline. Un percorso quello fatto dalle due scuole valutato dunque positivamente dalla Fee.

“Il programma Eco-Schools utilizza la scuola come laboratorio per insegnare agli studenti a rendere i propri comportamenti eco sostenibili – spiega il neo assessore al Turismo Daniela Renisi -. L’obiettivo è quello di educare gli studenti ad una nuova mentalità che dalla scuola si propaghi alla famiglia e, da lì, a tutto il tessuto sociale. Ciò porterà alla diffusione di comportamenti in grado di garantire alle generazioni future un pianeta più sano”, aggiunge ringraziando l'ex assessore Deborah Comardi che si è dimessa per correre alle regionali del 10 marzo tra le fila di Fratelli d'Italia.

“Durante lo scorso anno scolastico si sono susseguiti incontri con gli alunni, i docenti della scuola dell’infanzia De Zelis e primaria Fanny Di Blasio e il personale Ata, guidati dalla professoressa Vincenza Medina, dirigente dell’istituto comprensivo Troiano Delfico, insieme alle famiglie e alle associazioni. Tutti – conclude Renisi - si sono impegnati nel seguire al meglio il programma Eco-schools. Valutata la bontà del progetto e alla luce dei risultati raggiunti, le suddette scuole hanno confermato la loro partecipazione anche per l’anno 2024, sotto il patrocinio del Comune di Montesilvano”.