Esposta anche davanti al palazzo della Regione Abruzzo la bandiera di Israele

Anche la Regione Abruzzo ha esposto la bandiera di Israele nella sede dell'Aquila e lo sarà anche in quella di Pescara nei prossimi giorni.

In segno di solidarietà dopo la strage terroristica nel corso del rave di Re’im rivendicato dall’organizzazione palestinese Hamas.

Sono numerosi gli edifici pubblici italiani che in questi giorni hanno scelto di esporre il vessillo israeliano per mostrare solidarietà.

L'associazione Italia-Israele di Pescara ha ringraziato il presidente Marco Marsilio «per la sensibilità immediatamente dimostrata per la causa israeliana ed in relazione all'attacco terroristico di Hamas. La nostra richiesta di esporre per solidarietà la bandiera israeliana davanti alle istituzioni regionali», dice il presidente dell'associazione, Donato Fioriti, «è stata immediatamente raccolta dal presidente. Abbiamo inviato le foto e l'adesione del presidente Marsilio tanto sulla testata d'informazione Italia-Israele Today, quanto in ambasciata a Roma, unitamente alle altre regioni, ricevendo ringraziamenti dalla sede diplomatica. Inoltre abbiamo chiesto pubblicamente anche alle altre istituzioni provinciali e comunali abruzzesi identica adesione , e segnatamente e formalmente al Comune di Pescara ed altri comuni dell'hinterland pescarese e chietino».