La Fiab consegna la bandiera di Comuni Ciclabili al Comune di Pescara

La Fiab ha consegnato al Comune di Pescara la bandiera dei Comuni Ciclabili.

La nostra città infatti è stabile nella speciale classifica con 2 Bike Smile su 5.

A consegnare la bandiera all'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, è stato Giancarlo Odoardi, coordinatore Fiab Abruzzo e Molise.

«Ma si tratta», fa sapere la Fiab, «di una valutazione ante Covid e per ovvie ragioni diffusa solo in queste giorni. Altrimenti sulla pergamena ci sarebbe potuto essere almeno uno “smile” in più, guadagnato in pochi mesi grazie alla ripresa dei cantieri e quindi alla realizzazione di alcune opere cicloviarie oltre che per varie attività promozionali».

Il Progetto Pesos, Pescara Sostenibile, premiato come idea lo scorso anno con l’Urban Award 2019, è in fase di realizzazione con 140 bici prestate ai dipendenti delle aziende che stanno aderendo al progetto. Opere infrastrutturali come il quadrilatero ciclabile tra i ponti Risorgimento e D’Annunzio, seppur con qualche spigolosità da risolvere quanto prima; 3 "case avanzate", quelle in testa alle corsie agli incroci su cui le bici possono attestarsi per ripartire prima delle auto; una nuova pista ciclabile stesa da via Misticoni in direzione San Donato; il lancio del monopattino elettrico in sharing, le nuove pensiline per le ricariche elettriche, e altro che presto vedremo sulle strade.



Intanto muovono i primi passi diversi piani di settore del Pums tra cui il Biciplan, lo strumento strategico e pianificatore che Fiab Pescarabici chiede da anni con perseveranza: «Nonostante tutto questo buon lavoro esistono ancora evidenti contraddizioni che costituiscono ostacoli, e talvolta muri, oltre i quali sarebbe facile scorgere un futuro davvero sostenibile».