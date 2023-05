La bandiera della Croce Rossa sventola davanti al Comune in occasione dell'anniversario della fondazione [FOTO]

Anche Pescara celebra l'anniversario della fondazione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che cade l'8 maggio come giornata mondiale in cui ricordare la fondazione da parte di Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. E anche quest’anno la Croce Rossa Italiana sia a livello nazionale, sia attraverso i suoi comitati territoriali in tutta Italia, ha messo in campo una serie di iniziative, eventi e appuntamenti che abbracciano l’intera settimana fino al 14 maggio. Un momento di festa per i volontari che questa mattina, assieme al presidente del comitato di Pescara Fabio Nieddu, hanno consegnato la bandiera al sindaco Carlo Masci, un rito che si ripete ormai ogni anno. La bandiera poi è stata issata davanti all'ingresso principale del Comune.

Nieddu ha detto:

"In questa giornata densa di significato per la nostra associazione e, più in generale, dell’intero movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa è stato bello condividere questo momento con il sindaco del Comune di Pescara. L’amministrazione ha aderito all’iniziativa promossa dalla Cri finalizzata alla consegna del nostro emblema e della relativa esposizione, unitamente a quella dell’Italia e dell’Europa, nella sede municipale. È bello sottolineare la sensibilità manifestata dal sindaco al carattere ausiliario della nostra associazione dei poteri dello Stato."

Il sindaco di Pescara ha sottolineato lo straordinario contributo offerto in tutti gli scenari nazionali e internazionali dalla Croce Rossa, e ha ricordato la recente pandemia che ha visto protagonista la Cri in azioni di grande rilievo a beneficio delle persone colpite dal Covid.