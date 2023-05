Confermata la Bandiera blu al porto turistico Marina di Pescara: in arrivo un'estate ricca di appuntamenti

Il porto turistico di "Marina di Pescara" conferma la Bandiera blu e si avvia verso una stagione estiva ricca di appuntamenti ed eventi. Il presidente Carmine Salce, ha tracciato un bilancio della stagione estiva in arrivo, esprimendo soddisfazione per il vessillo della Fee confermato per l'approdo turistico pescarese, unico in Abruzzo ad avere questo riconoscimento ormai da 30 anni per la qualità delle acque e per l'eccellenza dei suoi servizi

"La Bandiera blu arriva, anche per il 2023, a coronamento di un percorso ricco di soddisfazioni, seppur tra notevoli difficoltà. Nonostante il Covid, il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e l’aumento delle materie prime e di tutti i costi, il consiglio di amministrazione è riuscito con attenzione e notevole impegno a garantire stabilità e sostenibilità al Marina di Pescara. Il nostro porto turistico, infatti, si conferma punto di riferimento e fulcro delle iniziative della città di Pescara e della regione legate al settore della nautica, ma non solo.

Tra gli ultimi eventi che hanno visto il Marina di Pescara protagonista, ci sono il salone nautico del medio adriatico “Sottocosta”, con espositori arrivati da tutta l’Italia, il raduno nazionale della Bmw con i “Federdays”, il “Trofeo Optisud”, che ha coinvolto oltre 200 giovani velisti, o l’“Expo Security & Cyber Security Forum”, l’evento ancora in fase di svolgimento al PalaBecci con la presenza dei principali esperti di sicurezza cibernetica che operano in Italia e all’estero."

Nei prossimi mesi, aggiunge Salce, centinaia di diportisti arriveranno in città con eventi di rilievo come Estatica, Fermenti d’Abruzzo e tanti altri appuntamenti, promossi in collaborazione con la camera di commercio Chieti Pescara e con enti, associazioni o privati:

"L’obiettivo che ci siamo sempre prefissati è quello di innalzare l’asticella dei servizi offerti e della qualità ambientale, a beneficio della città adriatica, dei suoi residenti e dei tanti turisti che il nostro territorio accoglie. È un impegno che richiede grande attenzione da parte degli amministratori chiamati a gestire una delle più grandi concessioni d’Italia, ma ritengo che possiamo essere tutti soddisfatti dei risultati finora raggiunti e di quelli che il Marina di Pescara raggiungerà anche in futuro."