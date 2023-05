Pescara conferma la Bandiera Blu anche nel 2023, in Abruzzo sono 13 le località che ottengono il riconoscimento

Pescara conferma la Bandiera Blu anche nel 2023 e complessivamente in Abruzzo sono 13 le località a ottenere il riconoscimento.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'Onu: Unep (programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (organizzazione mondiale del turismo) con cui la Fee (foundation for environmental education) ha sottoscritto un protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

La consegna ufficiale dei riconoscimenti, alla quale sono stati invitati i sindaci di città e paesi interessati, compreso quello di Pescara, Carlo Masci, è avvenuta nella sede del Cnr a Roma nella mattinata di venerdì 12 maggio.

In provincia di Teramo Bandiera Blu a Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi. In provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo. In quella di L'Aquila: Villalago e Scanno.