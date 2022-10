Pubblicati dalla Asl due bandi per reclutare un anestesista e un dirigente medico per la chirurgia d'emergenza

Nei giorni scorsi la Asl di Pescara ha pubblicato due bandi di concorso relativi al reclutamento, a tempo determinato, di due dirigenti medici per l'ospedale. Il primo bando riguarda l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze delle strutture di anestesia e rianimazione nonché della Uosd del blocco pperatorio della Asl di Pescara, e scadrà il 29 ottobre prossimo. L'altro bando invece, è quello relativo all’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale medico della disciplina di medicina e chirurgia d’Accettazione e d’urgenza per le esigenze delle strutture del pronto soccorso. La scadenza, in questo caso, è il 27 ottobre.

Il secondo bando, in particolare fa riferimento alla posizione che era stata al centro di una polemica sollevata dal M5s per la nomina di un professionista che, secondo i pentastellati, sollevava alcuni dubbi riguardanti la trasparenza dell'incarico assegnato. Per questo, la stessa Asl aveva poi provveduto ad annullare il bando stesso e a procedere con questo nuovo avviso pubblico.

I due bandi qui: https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=933&fbclid=IwAR3_ToBthIhVOEnLqSEd5_Xl-ZB_DSfyXHZypyo919Lj6Uh9ihn2c38yeJQ e https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=934&fbclid=IwAR2KnfycSvzrBuE5tYA23c8wWE8ABACUdFrFQXf8S-ZrANTiIcYmqX038-Q