La banda di Collecorvino per l'ultimo giorno di lezione: accade alla scuola media Rossetti

Venerdì 9 giugno, all’uscita di scuola, gli alunni della 3 C della media Rossetti hanno trovato ad attenderli, in occasione dell’ultimo giorno di lezione, la banda musicale dell'Aps "Ivo Padula" di Collecorvino. 9 dei circa 40 elementi che compongono l'ensemble hanno allietato i ragazzi con brani musicali festosi per salutare la fine di un ciclo di studi, iniziato tre anni fa all’insegna delle restrizioni dettate dal Covid.

La singolare sorpresa è stata organizzata per i giovani studenti dai genitori della classe, che hanno pensato così di regalare una nota di colore e allegria ai propri figli. Ora però, conclusi musica e festeggiamenti, non resta che rimettersi sui libri per affrontare la sfida finale degli esami di terza media. "Abbiamo fatto venire la banda di Collecorvino - spiega una mamma a IlPescara.it - ed è stata una cosa carina e singolare. Dal silenzio della pandemia al suono fragoroso della banda. Non poteva concludersi in modo migliore l’anno scolastico".