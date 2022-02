La banda Battestini che seminò il terrore a Pescara raccontata su History Channel

La vicenda della Banda Battestini di Pescara raccontata su History Channel.

Parliamo di un gruppo di giovani, come ricorda l'Adnkronos, che seminò il terrore a Pescara nel 1980.

Ma anche in tutto l'Abruzzo e nelle regioni limitrofe con una lunga scia di rapine e compiendo due omicidi.

Sono i membri della Banda Battestini, così chiamata dal cognome dei due fratelli che ne facevano parte, Rolando e Pasquale, raccontata nella produzione originale History Channel (411 di Sky) realizzata da Stand by Me in onda il 21 e il 22 febbraio alle 21. Con una storia simile ai criminali della romana Banda della Magliana, quelli della Banda Battestini portano con sé l'immagine di ragazzi maledetti che si arricchiscono non solo rapinando banche, uffici postali e attività commerciali ma anche gestendo bische, night club e corse clandestine. Dopo l'arresto di due componenti, tutti finiscono a processo e in cella, ma il 29 gennaio 1985 la Battestini è protagonista di una clamorosa fuga dal carcere di San Donato a Pescara.

Tra gli evasi, Massimo Ballone, Claudio Di Risio e Raimondo Coletta. La fuga termina a fine febbraio, quando vengono tutti rintracciati nel quartiere San Basilio a Roma e di nuovo arrestati dopo un conflitto a fuoco con la polizia. Pasquale Battestini, muore nel 1988 colpito dalle forze dell'ordine dopo aver forzato un posto di blocco a Giulianova. Rolando, invece, si spegne in circostanze misteriose nel carcere di Campobasso nel 1992. Nel 2012, a Pescara, l'omicidio, ancora irrisolto, di Italo Ceci, il "pentito" della Battestini. Il documentario, prodotto da Simona Ercolani, scritto da Antonio Plescia e diretto da Claudio Pisano, è costruito attraverso le testimonianze, tra gli altri, dei cronisti dell'epoca (Marco Patricelli, Lorenzo Colantonio, Francesco Sidoti), il materiale di repertorio e soprattutto i punti di vista del fratello incensurato dei Battestini, il noto fumettista Roberto, all'epoca dei fatti ancora un bambino, e degli ex membri della banda, uno su tutti Massimo Ballone.