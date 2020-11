La band pescarese 'Anticorpi' in gara per Sanremo Rock [FOTO]

La band pescarese 'Anticorpi' è in gara per Sanremo Rock. Il progetto electropop ideato da Giovanni Di Iacovo e Arnaldo Guido è stato infatti selezionato per la penultima fase del concorso, ossia il “Live Tour Sanremo Rock”, in cui 8 gruppi si sfideranno e i 3 vincitori approderanno al teatro Ariston per la finalissima. Gli Anticorpi, che finora hanno pubblicato tre brani con i tre relativi videoclip, vantano concerti in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti. A breve sono in uscita due loro singoli:

Nuovo Ordine Mondiale, sul tema dei complotti e dei negazionismi

Mia Signora, sul tema dei diritti lgbtq e del bodyshaming

Entrambi i pezzi faranno parte del primo album della formazione, Vota Estinzione, sul tema dei rapporti tra uomo e ambiente e tra amore e tecnologia. Spiega Giovanni Di Iacovo, autore dei testi ed ex assessore alla cultura del Comune di Pescara:

“Il testo di canzone è cultura. La musica per essere coinvolgente, non deve per forza dire fesserie e banalità. Noi amiamo le intelligenze. Raccontiamo intime fragilità contemporanee e visioni del futuro, per creare connessioni con l'altro, con il differente, con la nostra natura, con l'umanità”.

Da notare che il gruppo comprende altresì un terzo membro, Electra: si tratta di una 'cantante virtuale' che negli spettacoli interagisce con il pubblico tramite animazioni da uno schermo e sulla cui vera voce viene mantenuto, al momento, il massimo riserbo. Conclude Arnaldo Guido: