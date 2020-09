Bambina di 6 anni con il nervo ottico infiammato ha bisogno urgente di una risonanza, ma manca il saturimetro

Sono passate già 2 settimane da quando nel reparto di Oculistica dell'ospedale di Pescara due genitori hanno saputo che la loro bambina di 6 anni ha necessità urgente di sottoporsi a una risonanza magnetica per un'infiammazione al nervo ottico che desta qualche sospetto.

Nel frattempo la preoccupazione mista a rabbia di mamma e papà aumenta ogni giorno più perché l'esame urgente non è possibile eseguirlo.

Il motivo? Perché manca il saturimetro ovvero lo strumento che serve a misurare l’ossigenazione del sangue: è utile per sapere se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente dall’aria che respiri. Nei casi di sedazione è necessario per evitare che ci siano problemi durante l'esecuzione dell'esame.

Il saturimetro allo "Spirito Santo" non è attualmente disponibile e dovrebbe arrivare da Popoli. Il problema è il seguente: nei bambini, per poter eseguire la risonanza al nervo ottico con efficacia è necessaria la sedazione per evitare i naturali movimenti che una bambina di quella età farebbe. Del problema si sono accorti durante il normale controllo della vista fatto per il ritorno a scuola. La conferma che si trattasse di un problema potenzialmente grave è arrivata dall'Oct ovvero dalla tomografia ottica a radiazione coerente. In parole semplici è una fotografia del nervo ottico che ha confermato la presenza di un edema. La paura, non così recondita, è che possa esserci una malattia maligna e per questo motivo è quanto mai necessario eserguire la risonanza al più presto. Rabbia e preoccupazione dei genitori crescono ogni giorno e chiedono che si possa trovare quanto prima una soluzione.