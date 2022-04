Balneazione, Arta: "I risultati del primo campionamento pre-stagionale sono eccellenti"

L'Arta Abruzzo, Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, ha ufficializzato i risultati delle analisi effettuate a tutela della salute dei bagnanti nelle acque dell’Adriatico, Pescara compresa, e le notizie emerse dal primo campionamento pre-stagionale sono decisamente positive: gli esiti, infatti, hanno evidenziato parametri microbiologici conformi ai limiti di legge, ad eccezione di un solo tratto di mare nei pressi di Ortona (50 metri nord Fosso Cintioni), dove rimarrà il divieto di balneazione per tutta la stagione. Durante l'intero mese di aprile sono stati controllati 113 punti, stabiliti dal calendario regionale per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie a poco meno di trenta giorni dall’inizio dell’attività balneare, previsto per il prossimo 15 maggio.

“In vista della riapertura della stagione – ha commentato il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio – il mare abruzzese mostra un’unica criticità sui 130 chilometri di costa monitorati, confermando un ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Il monitoraggio dell’Agenzia proseguirà ogni mese per verificare la buona qualità delle acque destinate alla balneazione. A maggio verranno 116 i punti presi in esame e verranno passati al vaglio, con maggiore frequenza, i tratti di costa e di mare attualmente non autorizzati alla balneazione; le attività saranno tese a verificare se, a seguito di due risultati positivi consecutivi dei campionamenti routinari, tali aree potranno in futuro tornare ad essere fruibili dai cittadini. I parametri analizzati sono l’Escherichia coli, il cui limite di legge è fissato in 500 Mpn/100 ml, e gli Enterococchi intestinali, il cui limite è 200 Ufc/100 ml.

Come ogni anno, i risultati delle analisi effettuate sulle acque di balneazione verranno inseriti mensilmente nel “Portale acque di balneazione” del ministero della salute e potranno essere consultati da tutti i cittadini attraverso il sito Internet www.portaleacque.salute.gov.it per tutta la durata della stagione. Potranno inoltre essere consultati attraverso il portale web dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale www.artaabruzzo.it.