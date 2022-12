Bagno di fine anno per il sindaco Masci: "Da noi è bello nuotare anche d'inverno"

Il sindaco Carlo Masci ci è "cascato" di nuovo: "Come ogni anno, da pescarese nato a due passi dalla spiaggia, ieri non ho resistito a fare un tuffo nel nostro mare d'inverno", scrive sui social il primo cittadino. "Il bel sole che scaldava l'aria mi ha invitato a tuffarmi in acqua, un rito che mi coinvolge, mi avvolge e mi appassiona da quando ero ragazzo. A Pescara possiamo farlo, passeggiamo sempre d'inverno sulla spiaggia, possiamo anche tuffarci in mare nelle giornate di sole".

E aggiunge: "Certo, qualcuno mi criticherà, qualche mio detrattore coglierà l'occasione per dire che un sindaco non si tuffa in mare d'inverno, che non è serio, qualcun altro si divertirà a fare la parodia della mia nuotata in mare. Sinceramente, la gioia che provo nel fare un tuffo nel nostro mare d'inverno, da qualche anno insieme a mia figlia, che ha ereditato da me la passione per il mare, per me è più grande di qualsiasi critica".

Infine Masci conclude il suo post con queste parole: "Ho sempre detto che il ruolo di sindaco non mi avrebbe impedito di continuare a essere me stesso. Poi, la mia foto in acqua è anche uno spot pubblicitario per Pescara, perché se da noi è bello nuotare d'inverno, figuriamoci quanto è ancora più bello farlo in estate. Buon anno a tutti voi!".