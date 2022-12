Baglioni incontra Masci e Cremonese: "Pescara è una città molto bella"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, hanno incontrato ieri sera Claudio Baglioni in occasione del live che il cantautore romano ha tenuto al teatro Massimo per la tappa pescarese del tour "Dodici note solo bis".

Interpellato da IlPescara.it, Cremonese spiega che "io e il sindaco siamo andati a dare il benvenuto a Baglioni direttamente in teatro, approfittando di un suo momento di pausa, e siamo stati a parlare con lui per circa dieci minuti: è stato un incontro molto cordiale e piacevole. L'artista ci ha ricordato tutte le volte che è venuto a Pescara, città che ritiene molto bella. Queste sue parole ci riempiono di orgoglio perché vengono da una persona che ha fatto la storia della musica italiana".

Masci e Cremonese non si sono però presentati a mani vuote: "Proprio così", aggiunge Cremonese. "Abbiamo donato a Baglioni un libro su Pescara e una riproduzione del Comune. Infine gli abbiamo augurato un buon concerto, ricordandogli che lui sarà sempre graditissimo ospite di Pescara tutte le volte che vorrà tornare qui".

E, d'altronde, che Claudio Baglioni si sia sempre trovato bene nel capoluogo adriatico lo dimostra anche il fatto che l'ultima volta che si era esibito in città risaliva appena allo scorso 12 febbraio, in occasione del tour "Dodici note solo".

Un successo tale da aver indotto il cantautore a programmare una nuova serie di date, tra cui appunto non poteva mancare una tappa a Pescara. Anche il sindaco Masci esprime la sua gioia per aver potuto chiacchierare con "uno dei più grandi cantanti ancora in attività, che ha tessuto le lodi per la nostra città".

È stata poi la volta della musica, con Baglioni che, alternandosi tra 3 pianoforti, ha proposto tutti i suoi brani più famosi in oltre 3 ore di spettacolo sold out, incantando il numeroso pubblico presente.