Inaugurato il "Baby Hub" nell'ex stazione di Porta Nuova per la vaccinazione anti Covid dei bambini [FOTO]

Inaugurato alla presenza del direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del vicesindaco Giovanni Santilli, di Rossano di Luzio responsabile della campagna vaccinale anticovid della Asl Pescara, e di Carla Panzino presidente dell’Associazione Adricesta Onlus il "Baby hub" dedicato alle vaccinazioni anti Covid realizzato nell'ex stazione di Porta Nuova. Presente anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Oggi, 16 dicembre, in Abruzzo sono iniziate le somministrazioni dei vaccini per la fascia d'età 5/11 anni, e nell'area si trovano anche spazi dedicati ai giochi e all'intrattenimento dei bimbi. Il direttore generale della Asl di Pescara, Ciamponi, il sindaco Masci e la presidente dell’Adricesta Panzino hanno ricevuto l’ “Attestato di coraggio” che sarà donato anche ad ogni bambino vaccinato. Il "Baby hub" sarà aperto fino al 31 gennaio 2022 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Anche nel Baby Hub del vecchio ospedale in Via Paolini 47, sono iniziate le vaccinazioni pediatriche con i bambini e i loro genitori accolti da Graziella Soldato e dal personale medico, infermieristico e amministrativo del servizio, facente parte del dipartimento di prevenzione della ASL di Pescara, diretto dal ildo Polidoro.

Per accedere ai Baby Hub è necessaria la prenotazione. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, o esercente patria potestà. Si consiglia anche di arrivare all'hub con il modulo unico e il modulo di consenso già compilati e firmati, scaricabili dal sito della Asl:

https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Consenso_informato_minore_COVID%20-%20Nazionale.pdf?fbclid=IwAR27junqg7r6IjQ8mgBvpz7xwZ-d56FFYoLssRdVp7OnL-AoKiS454ngWX8

https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO%20UNICO.pdf?fbclid=IwAR36aGi59Nmjq8-sn9jcSFdUIOT7Qod_X46R4-CM89PyQiT48yGVpjJjUTg

Per prenotare sono validi gli stessi canali degli adulti: portale www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, numero verde 800 00 99 66 , dagli sportelli Postamat, o rivolgendosi ai portalettere.