Cinque "Baby Hub" nel Pescarese per le vaccinazioni anti Covid dei bambini dai 5 agli 11 anni: gli orari e i dettagli

A partire dal 16 dicembre anche nella Asl di Pescara inizieranno le somministrazioni dei vaccini anti Covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni. L'azienda sanitaria ha fatto sapere che le prenotazioni saranno possibili dalle ore 24 di mercoledì 15 dicembre, ed ha fornito tutti i dettagli relativi ai "Baby hub" che saranno a disposizione per queste inoculazioni, che avverranno esclusivamente con il vaccino Pfizer con dose ridotta di un terzo rispetto a quella degli adulti. In fase di prenotazione, sia tramite portale www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it che telefonicamente, con portalettere di Poste o sportello Postamat, occorre comunicare il codice fiscale e la tessera sanitaria del bambino.

Per accedere ai Baby Hub è necessaria la prenotazione. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, o esercente patria potestà. Per accelerare i tempi in fase di attesa della vaccinazione, è consigliabile arrivare con il modulo unico e il modulo di consenso già stampato e compilato, disponibile sul sito https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO%20UNICO.pdf?fbclid=IwAR34QpYNx7E0GiaxxogPcQgxHWREQWn9vsQotoWFmTlBOAg559TM4StTWjk

Sono cinque gli hub che accoglieranno le vaccinazioni dei bambini: Baby Hub Pescara ex Stazione di Pescara Porta Nuova dal 16 dicembre al 31 gennaio nel centro vaccinale dell'ex stazione di Porta Nuova con due linee dedicate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Chiuso sabato e domenica, nell'hub sarà allestita un'area giochi con momenti di intrattenimento a cura dell'associazione Adricesta; Baby Hub vecchio ospedale via Renato Paolini 47, aperto dal 16 dicembre con apertura il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Infine saranno a disposizione i centri vaccinali di Città Sant'angelo, Penne e Scafa che già accolgono gli adulti: Città Sant'Angelo Outlet Village in via Moscarola aperto il 23 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il 29 e 30 dicembre dalle 15 alle 19; Penne contrada Campetto il 29 dicembre e il 3 gennaio dalle 15 alle 18,30; Scafa area ex cementificio il 28 dicembre dalle 15 alle 18,30.