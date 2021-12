Babbo Natale incontra i bambini nei quartieri periferici

Babbo Natale nei quartieri periferici di Pescara per incontrare i bambini.

Questa una delle iniziative previste nel periodo delle festività grazie al Bando delle periferie che punta a iniziative di rilievo sociale.

I contenuti e gli esiti della procedura per l’assegnazione di contributi finanziari a sostegno di iniziative, attività o manifestazioni ritenute valide sotto il profilo dell’interesse pubblico e che promuovono finalità di assistenza, sicurezza sociale e socio-culturali sono stati illustrati ieri mattina nel corso di un incontro tenuto in Comune.

In questo contesto, è stato precisato, che rientrano alcune iniziative legate al Natale: nella giornata di ieri (venerdì 17 dicembre) Babbo Natale è infatti giunto intorno alle ore 16 nella piazza del quartiere San Silvestro per distribuire caramelle e cioccolatini ai bambini accorsi e raccogliere le “letterine” nella quali gli stessi hanno richiesto i doni delle feste. L’iniziativa si ripeterà nei giorni successivi anche nei rioni San Donato, Rancitelli, Fontanelle, zona Stadio, Borgo Marino e altri. «I regali richiesti dai piccoli», precisa l’assessore all’Associazionismo Sociale, Nicoletta Di Nisio, «saranno consegnati nella giornata di Natale».

Per il consigliere comunale Berardino Fiorilli «queste sono lodevoli iniziative, molto importanti dal punto di vista sociale, perché con una spesa contenuta riusciamo a riportare un po’ di normalità in diversi quartieri e a far vivere il Natale in maniera dignitosa anche alle categorie sociali più esposte in questo periodo al rischio di isolamento, a cominciare da bambini e adolescenti».