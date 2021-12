Fare beneficenza con il sorriso, ecco ‘Babbo Natale corre e cammina per solidarietà’ [FOTO]

Si è tenuta questa mattina, lungo la riviera nord, la manifestazione benefica ‘Babbo Natale corre e cammina per solidarietà’, il cui quartier generale era alla Nave di Cascella. L'organizzazione è stata curata dal Delfino Curi Pescara e dai Runners Pescara. La gara non competitiva, aperta a piccoli e grandi, famiglie e sportivi, è servita per raccogliere fondi da devolvere alle associazioni Fidas e LiberaMente. Non ha fatto mancare la propria presenza il sindaco Carlo Masci, che sui social ha scritto:

"Pescara, con questo mare, con questa spiaggia, con questo sole è meravigliosa ogni giorno dell'anno".

In effetti, nonostante la temperatura tipicamente invernale, è stata una mattinata di metà dicembre decisamente gradevole, e oltretutto per una giusta causa. Sorrisi di Natale, insomma, a coronare un'iniziativa che va senza dubbio elogiata.

Tra gli esponenti politici è intervenuto altresì il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, commentando: "Anche se “'in borghese' non potevo mancare al Babbo Natale e Solidarietà!". Hanno inoltre partecipato i volontari della Misericordia.