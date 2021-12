Babbo Natale in carrozzina consegna doni ai bimbi in ospedale [FOTO]

Babbo Natale in carrozzina consegna doni ai bimbi in ospedale. Successo per l’iniziativa 'Giocattolo sospeso' dell’associazione Carrozzine Determinate, tenutasi stamattina nel reparto di oncoematologia pediatrica del Santo Spirito. Sono intervenuti il presidente Claudio Ferrante e il segretario Mariangela Cilli, insieme a Guido Cupido della Slc Cgil Abruzzo-Molise e a Sandro Carota, presidente dell'Asd Fuoristrada Abruzzo. Ad accogliere le associazioni c'erano il primario Mauro Di Ianni, la caposala Gabriella D’Agostino e le dottoresse Daniela Onofrillo, Nicole Santoro, Silvia Pascale, Antonella Sau e Paola Sciarra.

“Ringraziamo tantissimo l’associazione Carrozzine determinate e le associazioni che hanno partecipato fattivamente all’iniziativa, è stato bellissimo sentire la vicinanza autentica che abbiamo respirato questa mattina. Essere vicini a chi sta affrontando un periodo di difficoltà è la massima espressione del sentire umano e non possiamo che essere grati per momenti come questo che ci riempiono di amore pur ricevendo da tutti i nostri bambini ogni giorno l’insegnamento più grande, l’amore per la vita”, così la dottoressa Onofrillo ha congedato Claudio Ferrante nei panni di Babbo Natale.