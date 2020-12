Nonostante il Covid anche quest'anno il babbo Natale dei carabinieri porta i doni ai bimbi dell'ospedale [VIDEO]

Anche quest'anno, nonostante la pandemia, torna l'iniziativa dei carabinieri di Pescara in collaborazione con Adricesta per portare babbo Natale e i suoi doni ai bambini ricoverati nei reparti dell'ospedale civile. Rispettando le norme anticontagio, babbo Natale è arrivato davanti al reparto dove ha lasciato il sacco colmo di doni ai sanitari che hanno poi provveduto a distribuire i doni ai piccoli pazienti.

Dunque, seppur non sia stato possibile incontrare fisicamente i bambini in ospedale, la manifestazione odierna rappresenta per tutti i carabinieri un momento di commozione forte nonché di arricchimento spirituale e morale, ma soprattutto rinnova quei sentimenti di vicinanza che da 18 anni oramai l’Arma riserva ai bambini degenti presso la struttura sanitaria durante le festività natalizie al fine di regalare loro un “sorriso"