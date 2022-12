Un sorriso e doni 'magici' per i piccoli ricoverati: "Babbo Natale carabiniere" torna in corsia con Valeria Marini e Amaurys Pèrez

Da vent'anni sue tappe obbligate sono i reparti di chirugia pediatrica ed oncoematologia, pediatria e oncoematologica pediatrica e anche quest'anno “Babbo Natala carabiniere”, nato per volontà del comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Antonio Carideo, porterà un sorriso ai piccoli ricoverati. Appuntamento martedì 20 dicembre alle 15.30.

Tanti i doni che anche quest'anno potranno scartare i bambini e che nei reparti arriveranno con i magici sacchi natalizi preparati dai volontari dell'associazione Adricesta e raccolti dall'associazione Amici carabinieri con il sostegno della Lisciani giochi. Ad accompagnare l'arrivo di questo Babbo Natale speciale musica natalizia, le mascotte dei cartoni della Gadoo eventi e gli Amici dell'Adricesta che in ospedale arriveranno con le dovute mascherine e un padrino e una madrina d'eccezione: l'attrice e soubrette Valeria Marini e Amaurys Pèrez, campione del mondo della nazionale Italiana di pallanuoto.

Presente anche anche il pluripremiato pianista Michele Di Toro che suonerà per tutti i presenti e il soprano Angela Williams che canterà accompagnata dal maestro Silvio Feliciani, presidente della associazione Artisti musicali Adimus che donerà alla Adricesta un pianoforte per il progetto "Un pianoforte in corsia", che l'associazione intende promuovere nei reparti ospedalieri.

L'occasione per l'Adricesta anche per lanciare una raccolta di fondi finalizzata all'acquisto di un ecografo per la sala parto dell'ospedale di Pescara, il più grande centro nascita della provincia e della regione Regione ed è per questo che molti benefattori ed i carabinieri stessi daranno il loro contributo.