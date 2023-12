L'allegria delle feste arriva dal fiume con i Babbi Natale del Sup Center Pescara [FOTO]

Venerdì 22 dicembre l'allegria delle feste è arrivata direttamente dal fiume, proprio sotto al ponte del mare, con i "Babbi Natale" del Sup Center Pescara. Un modo per creare aggregazione, ma anche per fare promozione a una disciplina agonistica tanto interessante quanto ancora poco conosciuta.

Nicola Masci, che con Andrea Verdecchia è il fondatore del Sup Center Pescara, ci spiega: "Per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato questa piccola kermesse natalizia, che consiste in un'uscita con il Sup, tutti vestiti da Babbo Natale. È una cosa molto simpatica e all'insegna della goliardia che fondamentalmente riserviamo ai nostri associati. Abbiamo scelto il fiume sia perché le condizioni del mare non erano delle migliori sia perché ritenevamo molto suggestivo lo scenario del ponte del mare, così da ottenere anche una migliore visibilità da parte di chi non conosce questo sport: in tal senso, non c'era spot migliore!".

Per l'occasione sono intervenute anche altre due scuole: il Pescara Sup School e la Sup Skool Leeuwarden, realtà, quest'ultima, "con la quale siamo gemellati e i cui membri erano qui in vacanza", aggiunge Masci. "Lo scambio culturale tra le scuole è molto importante per far crescere questo sport, e ci auguriamo che da oggi in poi i pescaresi si avvicinino di più a tale disciplina".

Tra gli appassionati del Sup figurano anche personaggi noti come la psicologa Marta Di Meo, esperta di mutismo selettivo, che ieri non ha mancato di aggregarsi alla simpatica carovana di "Santa Klaus". Al di là dell'aspetto giocoso, la scuola del Sup Center Pescara si occupa molto dell'agonismo: "Ora - annuncia Masci - ci concentreremo sull'ulteriore promozione del nostro sport, a partire da gennaio, con altre attività e altri eventi".