I Babbi di 'Prossimità alle Istituzioni' portano doni all'istituto comprensivo 1 [FOTO]

I Babbi di 'Prossimità alle Istituzioni' hanno portato oggi tanti doni all'istituto comprensivo 1 e alla scuola media Ugo Foscolo. L’associazione ha voluto consegnare regali per tutti i bambini delle periferie di Pescara nell'ambito della sua festa denominata “Prossimità al Natale”.

Ad accompagnare i Babbi di Prossimità, questa mattina, sono state le note tradizionali prodotte dalla zampogna di Marcello Sacerdote, attore e musicista.

“Il Natale - si legge in una nota - è il momento migliore per creare un mondo in armonia con i desideri più profondi di tutti i bambini e con il loro pensiero magico… quel mondo che l’associazione Prossimità alle Istituzioni vuole disegnare tutto intorno, nelle giornate di Prossimità al Natale”.