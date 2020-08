Azione Civile condanna l'atto intimidatorio ai danni di un residente di Rancitelli: "Stop all'omertà"

Dura condanna di Azione Civile Abruzzo e del presidente e fondatore nazionale Ingroia, in merito all'atto intimidatorio dell'altra notte ai danni di un residente del Ferro di Cavallo in via Tavo, al quale ignoti hanno gravemente danneggiato l'automobile. L'associazione parla di un atto di gravità inaudita, che dimostra come i cittadini onesti e coraggiosi di Pescara siano costretti ogni giorno a vivere in un clima di paura ed omertà a causa dei sistemi criminali locali che controllano il territorio.

Contro il narcotraffico, il racket, le estorsioni e ogni violenza criminale non è accettabile nessuna indecisione e nessun tentennamento, i cittadini devono denunciare e non arrendersi e tutte le istituzioni devono essere in campo ogni giorno, senza indugi, con azioni incisive ed efficaci. Non è possibile che in questi mesi, tranne il comitato e ben poche altre voci (tra cui la nostra), hanno denunciato e si sono schierati contro lo sfregio all’interesse pubblico, la violazione di tutte le norme anti-contagio e le sfide di certe famiglie (anche se probabilmente sarebbe più giusto chiamarle clan), a partire dai fuochi d’artificio che si vedono e sentono anche a decine di chilometri e in comuni limitrofi.

L'associazione incalza anche istituzioni e forze dell'ordine ad agire per la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole di convivenza civile, con l'Abruzzo che non può continuare a vivere immobile e silente, senza reagire ai clan, mafie e famiglie. Un territorio definito "camomilla" che dev'essere relegato al passato, dimostrando invece forza e coraggio nelle reazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.