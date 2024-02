Avviso pubblico del Comune per i tirocini di inclusione sociale

Avviso pubblico del Comune di Pescara per l’accesso ai tirocini di inclusione sociale.

La misura è riservata ai beneficiari di assegno di inclusione e ai cittadini in possesso di Isee non superiore a 9.360 euro e "presa in carico sociale".

Per l’erogazione delle indennità di tirocinio, la formazione, l’espletamento degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro e la sorveglianza sanitaria, per un totale di 94 beneficiari, sono già disponibili e impegnate in bilancio le somme a valere sul fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui: 42mila euro a valere sul fondo povertà annualità 2020; 290mila euro a valere sul fondo povertà annualità 2021.

La scadenza per partecipare all'avviso pubblico è fissata alle ore 23:59 del 6 marzo.