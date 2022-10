Programmazione autunno-inverno 2022, c'è l'avviso pubblico per un "concorso di idee"

Il capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco, fa sapere che è stato bandito un avviso pubblico relativo a un "concorso di idee" per reperire "proposte e idee progettuali artistiche, musicali, ludiche e ricreative" da realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023, cioè per la programmazione autunno-inverno. Nello specifico, le date interessate dagli eventi saranno le seguenti: 31 ottobre, 25 novembre, 3 e 4 dicembre, 8 dicembre, 10 e 11 dicembre, 17 e 18 dicembre, 23-31 dicembre 2022, 1-6 gennaio 2023, 20 gennaio 2023.

Le tipologie richieste sono: Villaggio di Natale / Città dei bambini (installazioni di strutture fisse singole o multiple, allestimenti); attività ludico-ricreative con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai bambini e ai giovani; spettacoli musicali, di danza, di giocoleria acrobatica, clownismo, magia e illusionismo; instagramers, tiktokers, influencer; artisti di strada; concerto spettacolo del 31 dicembre 2022; concerto spettacolo del 1° gennaio 2023.

Le aree della città individuate sono invece queste: area del centro commerciale naturale (corso Vittorio Emanuele II, corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, via Cesare Battisti, via Firenze, via Milano, via Roma, via Trento, piazza Muzii, piazza della Rinascita, piazza I maggio); Pescara Vecchia (corso Manthonè, piazza Garibaldi, via delle Caserme, piazza Unione); piazza della Repubblica (solo per i concerti spettacolo del 31 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023).

Per presentare la propria proposta c'è tempo fino al 24 ottobre, con scadenza alle ore 23:59. Ulteriori informazioni sono reperibili QUI.