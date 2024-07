Avviso del Comune di Spoltore per la costituzione di un catalogo di centri estivi

Pubblicato da parte del Comune di Spoltore un avviso per la costituzione di un catalogo di soggetti interessati all'organizzazione e la gestione dei centri estivi.

La frequentazione di questi centri saranno rimborsati dall'ente attraverso i fondi del dipartimento ministeriale per le politiche della famiglia.

La quota spettante a Spoltore è di 22 mila euro.

«Il nostro obiettivo», spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Nada Di Giandomenico, «è sollecitare le manifestazioni di interesse e nel contempo dare notizia alle famiglie dell'opportunità». I rimborsi saranno erogati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nella misura massima di 70 euro a settimana a minore per massimo 5 settimane anche non consecutive, per la frequentazione dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo compreso tra il primo giugno e il 31 dicembre 2024. Verranno effettuati secondo l’ordine di posizione nella graduatoria formulata in base all’attestazione Isee, da presentare in allegato al modello di domanda. Possono partecipare: associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e all'albo comunale delle associazioni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro; consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti già citati; ditte iscritte nel registro delle Imprese tenuto dalla Cciaa per lo svolgimento di attività che ricomprendono anche quelle ludico socio/ricreative/sportive/educative/culturali; enti del terzo settore; associazioni culturali iscritte all’albo comunale delle associazioni; soggetti gestori di servizi educativi per l’infanzia.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Tra i requisiti di accesso, avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere le attività, essere muniti delle necessarie iscrizioni ad albi/registri previste dalle rispettive normative di settore, essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle rispettive normative di settore; di aver gestito nell’annualità 2023 servizi di centri estivi e centri educativi-ricreativi senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività.

I soggetti interessati potranno consegnare la domanda utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito www.comune.spoltore.pe.it. Le domande devono pervenire al Comune di Spoltore (farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo) entro le ore 12 del 5/8/2024 nelle seguenti modalità: raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore; invio Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; consegna a mano nell’ufficio Protocollo del Comune di Spoltore nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle ore 13:30, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.