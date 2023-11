Autismo, il Comune cerca partner per realizzare progetti di inclusione con i fondi regionali

Un partenariato con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per promuovere iniziative in favore delle persone affette da disturbo dello spettro autistico da presentare poi alla Regione e accedere ai finanziamenti del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

E' quello che il Comune intende promuovere candidandosi al bando regionale che scadrà il 4 dicembre insieme a una serie di partner: non solo gli enti del terzo settore ma anche tutti gli Ambiti distrettuali sociali (Pescara, Metropolitano, Montagna Pescarese, Montesilvano, Vestino), visto che per ogni provincia può essere realizzato un solo progetto, la cui copertura sarà totale, sul territorio provinciale. Prevista anche la collaborazione con la Asl.

A promuovere l'iniziativa è l'assessore comunale al Disagio sociale e la disabilità Nicoletta Di Nisio. Due i tipi di progetto su cui puntare: i percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher, e progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa.

Nel primo caso si prevede la presenza di una figura che accompagni il beneficiario nelle sue attività quotidiane mentre nel secondo caso saranno realizzati dei percorsi per far acquisire ai beneficiari delle competenze spendibili in un contesto lavorativo. Saranno coinvolti anche i genitori, per contrastare situazioni problematiche e favorire l'acquisizione di un atteggiamento orientato al problem-solving.

Gli interventi dovranno coprire il periodo gennaio 2024 - aprile 2025, con almeno 12 mesi di servizi per un importo massimo di finanziamento di 481mila 271 euro. I requisiti di partecipazione all'avviso del Comune possono essere consultati online e la presentazione delle candidature dovrà avvenire entro una settimana a partire da oggi.