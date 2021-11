Pubblicati gli avvisi per il rinnovo del comitato di gestione dei centri sociali per anziani a Spoltore. Le elezioni si terranno il 9 novembre, dalle ore 14 alle ore 19 in via Basilea per "Lo Svago", a Villa Raspa, e l'11 novembre agli stessi orari per "Il Parco" nella sede di via Nora, a Santa Teresa.

L'assessore alle politiche sociali, Roberta Rullo, parla di "un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, ricominciamo con i nuovi presidenti che contiamo possano portare nuova linfa ed entusiasmo. Progressivamente stanno ripartendo tutte le attività, comprese quelle dei centri sociali e più in generale dei luoghi dedicati all'incontrarsi, ed è il momento migliore per valorizzare e sperimentare nuove idee e iniziative".

I candidati per il centro "Lo Svago" sono Maria Rosaria Agresta, Antonietta Batilde, Luciano Desiderio, Liliana Di Lorito, Mario Di Nicola, Alessandra D’Orazio, Enzo Silvidii e Ezio Torelli. I candidati per "Il Parco", invece, sono Ettore Galante, Vincenzo Di Dante, Franco Petricoli, Sergio D’Arcangelo, Osvaldo D’Angelo, Rocco Colazzilli ed Ercolino Camperchioli. Il voto è aperto a tutti i soci.