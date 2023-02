Pubblicati 17 avvisi pubblici per la co-progettazione dei servizi/interventi inseriti nel piano sociale

Sono stati pubblicati i 17 avvisi pubblici per la co-progettazione dei servizi/interventi inseriti nel piano sociale di ambito distrettuale Ecad 15 – Pescara.

Il sindaco Carlo Masci e gli assessori alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio, alla Disabilità, Nicoletta Di Nisio, e alle Politiche Giovanili, Patrizia Martelli, hanno illustrato ai soggetti del terzo settore le procedure previste e i contenuti dei servizi sociali indicati nel nuovo piano sociale 2023-2025 dell’Ecad 15 Pescara.

I predetti servizi saranno affidati in regime di co-progettazione con gli Ets (enti del terzo settore, ndr) che verranno selezionati con una procedura a evidenza pubblica.

Gli avvisi si riferiranno ai 7 assi tematici in cui è suddiviso il piano sociale e in tutto i bandi saranno 36. Al momento sono 17 gli avvisi già pubblicati ed entro marzo seguiranno gli altri che completeranno la procedura per la co-progettazione dei servizi/interventi inseriti nel piano sociale di ambito. I bandi sono frutto delle consultazioni avvenute nei mesi scorsi con tutti gli Ets che hanno collaborato nella stesura degli interventi presi in considerazione per i 7 assi tematici previsti nel piano sociale. Ogni operatore potrà rispondere fino a un massimo di sei avvisi e tutti sono consultabili nella sezione denominata “Pescara Solidale e Inclusiva Piano Sociale 2023 2025” del sito ufficiale comunale al seguente indirizzo https://www.comune.pescara.it/node/6824.

«Questo Comune è sempre più attivo nell’ambito sociale con operazioni sempre più complesse e strutturate, caratterizzate da una collaborazione stretta con gli enti del terzo settore», dichiara il sindaco Carlo Masci, «questo declina concretamente il principio di sussidiarietà, visto che gli ETS erogano molti servizi comunali egregiamente e questa intesa è essenziale per migliorare le prestazioni destinate ai cittadini».

«Mi preme evidenziare il sodalizio produttivo che si è creato tra indirizzo politico, uffici tecnici ed Ets», dice l’assessore Adelchi Sulpizio, «il piano sociale è stato steso con la collaborazione di tutti gli attori di riferimento. La condivisione di tutti gli obiettivi di progettazione è il tassello fondamentale che consente di migliorare l’efficienza dei servizi per i pescaresi. Nelle precedenti riunioni sono stati coinvolti tutti i referenti di ogni asse tematico considerato; sono stati interpellati i sindacati e questa metodica si è dimostrata vincente. Inoltre ho insistito con gli uffici affinché si desse priorità alla costruzione di nuovi progetti, come quello di utilizzare le case confiscate alla criminalità per il reinserimento dei “senza fissa dimora”».

«Sono orgoglioso di aver rispettato i tempi strettissimi imposti dal piano sociale regionale. Come annunciato in precedenza abbiamo rispettato l’impegno preso di pubblicare entro i primi tre mesi tutti gli avvisi previsti. 17 sono stati già pubblicati ed entro marzo completeremo i 36 avvisi programmati», conclude il dirigente del settore Politiche per il Cittadino, Marco Molisani, «invitiamo gli Ets a non polverizzare le domande e favorire il più possibile partnership, evitando la sovrapposizione di progetti simili».