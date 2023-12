Nuovo asfalto in viale Kennedy, partiti i lavori: le modifiche alla viabilità

Partiti i lavori per il nuovo asfalto in viale Kennedy e nello specifico nel tratto di via Milite Ignoto fino a via Cavour. Un intervento cui seguirà quello di via Silvio Pellico con modifiche, in entrambi i casi, alla mobilità.

Per quanto riguarda viale Kennedy, infatti, per una settimana sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 7 alle 17, oltre al senso unico alternato che sarà segnalato con apposito impianto semaforico.

Quando partirà il cantiere di via Silvio Pellico invece, ci sarà un restringimento della carreggiata nella stessa fascia oraria, oltre al divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

L'intervento avviato è tra quelli annunciati nei giorni scorsi dal sindaco Carlo Masci e il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore partiti da via Rigopiano e il parcheggio di via Pasolini a Zanni.

In viale Kennedy sarà ovviamente reso accessibile l'ingresso alle proprie abitazioni attraverso misure di sicurezza come, ad esempio, percorsi pedonali o attraversamenti alternativi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.