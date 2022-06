Gli avvicendamenti dei parroci e dei vicari nella diocesi Pescara - Penne comunicati dal'arcivescovo Valentinetti

L'arcivescovo Tommaso Valentinetti ha comunicato gli avvicendamenti e spostamenti dei parroci e dei vicari nelle varie parrocchie del territorio.

"Affidiamo tutti e tutto alla grazia del Signore e all’azione benefica dello Spirito Santo, ringraziando ognuno della disponibilità. Coloro che dovranno procedere agli spostamenti, prendano contatto con le nuove parrocchie per effettuare gli avvicendamenti e le eventuali prese di possesso nei mesi di luglio e agosto, in modo tale che dal 1 settembre il nuovo anno pastorale si possa aprire con le giuste presenze. Vi affido alla Vergine Maria e Vi benedico di cuore"

Don Vincent Jesu, vicario parrocchiale della Zona Pastorale di Loreto Aprutino; don Paolo Lembo, vicario Parrocchiale della Zona Pastorale di San Michele e Madonna della Pace in Città S. Angelo; don Paolo Sabatini vicario parrocchiale della parrocchia di Sant' Agostino in Città S. Angelo; don Luciano Volpe cappellanoclinica Villa Serena in Città S. Angelo e collaboratore parrocchia di San Giovanni Montesilvano per le associazioni e i movimenti, in particolare il cammino Neocatecumenale; don Gianpaolo Galeazzi vicario parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Bosco Montesilvano; don Antonio Ragagnetta vicario parrocchiale della zona pastorale della Santa Famiglia Stella Maris in Pescara e responsabile della formazione per il lettorato, l’accolitato e il ministero di catechista; don Remo Chioditti cappellano suore Ravasco di Via Italica, celebrante domenicale presso l’Istituto Don Orione e Correttore della Misericordia in Pescara; don Maurizio Volante vicario parrocchiale della zona Pastorale di San Pietro santuario della Divina Misericordia Pescara; Giancarlo Liucci vicario parrocchiale della zona Pastorale di S. Pietro santuario della Divina Misericordia e Cappellano Clinica Pierangeli Pescara; don Michele Mosca vicario parrocchiale della Cattedrale di S Cetteo Pescara; don Carlo Faraone vicario parrocchiale della Cattedrale di S. Cetteo Pescara e collaboratore del gruppo direttivo della Fondazione Paolo VI; don Paolo Curioni parroco della parrocchia di S. Michele in Montesilvano Colle; don Andrea Cericola parroco della parrocchia della Madre della Chiesa in

Montesilvano; don Roberto Grifaci parroco della zona pastorale di Cermignano; don Amadeo Rossi parroco della parrocchia di S. Luigi in Pescara; don Windel Pastoriza amministratore parrocchiale della parrocchia della Beata vewrgine Maria del Rosario in Pescara; don Tomas Espinosa amministratore Parrocchiale della parrocchia di S. Pietro Pescara; don Roberto Goussot parroco della parrocchia di S.Andrea Collecorvino; don Battista Arena dopo la rinuncia alla parrocchia della Beata vergine del Rosario Pescara, sarà disponibile per le necessità pastorali della Forania di Cermignano; don Krzysztof Skorupka ha chiesto di rientrare per un anno nella sua diocesi di origine

in Polonia per prestare servizio in quella chiesa particolare.