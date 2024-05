Avviato l'iter per il riconoscimento d'interesse culturale dell'ex liceo ginnasio di viale d'Annunzio

Grazie a una condivisione sulla pagina Facebook "Bellezze pescaresi", l'assessore comunale Maria Rita Carota, fa sapere che il Comune di Pescara, tramite l'assessorato alla Cultura, ha avviato l'iter per il riconoscimento d'interesse culturale da parte della soprintendenza dell'edificio di viale Gabriele d'Annunzio che ha ospitato il primo liceo ginnasio della città.

Da diversi anni l'edificio, situato di fronte a via Giustino De Cecco e a poca distanza dall'incrocio con via dei Sabini a Porta Nuova, è in stato di abbandono.

Come ricorda la pagina Facebook "Bellezze Pescaresi", fino ai primi anni del Duemila l'edificio ha ospitato una tappezzeria poi trasferita in via Italica. Invece all'inizio del secolo scorso era la sede del liceo-ginnasio Gabriele D'Annunzio, come si può vedere scorrendo la seconda immagine dalla foto presa dalla collezione di Giuseppe Marchesani.

«In relazione a questo edificio», scrive l'assessore Carota, «il Comune di Pescara, tramite l'assessorato alla cultura, ha avviato l'iter per il riconoscimento d'interesse culturale da parte della soprintendenza».