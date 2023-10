Una rotatoria per mettere in sicurezza l'incrocio tra via Pescarina (Santa Teresa) e la statale 602: aperto il cantiere

Iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria in via Pescarina (Santa Teresa di Spoltore), nel tratto che incrocia con la statale 602. Un incrocio da sempre pericoloso con la rotatoria che tra due mesi, fa sapere l'amministrazione, sarà completata.

“Cambia la viabilità su via Pescarina, la strada di collegamento con il capoluogo più utilizzata. La rotatoria porterà una maggiore sicurezza e renderà più scorrevole il traffico” dichiara quindi il sindaco Chiara Trulli ricordando che si tratta di un intervento atteso da tempo non solo dai residenti, ma da tutti data “l'estrema pericolosità nell’immissione sulla provinciale”.

L’80 per cento del cantiere sarà esterno rispetto all’attuale sede stradale: questo consentirà di limitare al massimo eventuali deviazioni e rallentamenti, precisa. “Come sempre chiediamo pazienza ai cittadini e li invitiamo alla massima prudenza quando attraversano zone interessate dai lavori” aggiunge Trulli.

“La rotatoria a tre rami prevista nel nuovo progetto - spiega il vice sindaco e assessore alla viabilità Rino Di Girolamo - consentirà di invertire la marcia in piena sicurezza. La riduzione dei tempi d’attesa avrà un impatto positivo anche sulle emissioni di inquinanti, maggiori quando i veicoli sono messi in moto ma fermi in coda. Il rondò utilizza l'attuale sede stradale, senza espropri nelle aree circostanti, riutilizzando alcune pertinenze già pubbliche”.

La semplice intersezione a raso, attualmente esistente, crea spesso situazioni disagevoli, specie quando transitano mezzi pesanti. Molti incidenti, poi, sono legati alla svolta a sinistra per i veicoli che si immettono su via Pescarina arrivando da Santa Teresa: un problema che sarà risolto dalla nuova viabilità, assicura l'amministrazione.

Per realizzare la rotatoria sono stati investiti 80 mila euro: la rotatoria prevista è "alla francese", con precedenza per chi si trova all'interno della stessa. Il limite di velocità su tutte le strade interessate di 50 km/h: all'illuminazione esistente sarà aggiunto un impianto dedicato al corpo interno della rotatoria. Invariati gli attuali passaggi pedonali. Gli orari di punta sono tra le 7.30 e le 9.30, tra mezzogiorno e le 15, dalle 17.30 alle 20.00: l’intersezione a raso è al momento regolata solo da segnaletica orizzontale ed è caratterizzata da corsie di accumulo centrale esclusivamente lungo la strada provinciale.

Quella di via Pescarina non sarà l'ultima rotatoria sulla statale. Altre, annuncia il sindaco, ne saranno fatte “ad esempio all’intersezione con via Sangro, altra bretella sulla quale sono state registrate criticità”.