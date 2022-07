Una "nuova" pista ciclabile in via Regina Margherita: avviato il cantiere [FOTO]

Sono iniziati i lavori di rifacimento della pista ciclabile di via Regina Margherita.

Non una semplice riqualificazione, ma una vera e propria messa a nuovo dello spazio riservato agli amanti delle due ruote. Lo annuncia il sindaco Carlo Masci che questa mattina ha fatto visita al cantiere. La pista ciclabile, sottolinea con un post sulla sua pagina facebook, “era diventata impercorribile in sicurezza a causa delle radici dei pini che l'avevano completamente dissestata. Tra qualche settimana sarà tutta un'altra cosa. Un pezzo per volta, una strada per volta, interveniamo su spazi trascurati da anni e anni, per rendere Pescara più bella”.