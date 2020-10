"Avis impresa", webinar per sensibilizzare le aziende ed imprese al tema della donazione di sangue

Al via il progetto "Avis impresa" dell'Avis comunale di Pescara, che punta a sensibilizzare il mondo delle aziende e imprese al tema della donazione di sangue. L'idea è nata grazie ai risultati dei questionari anonimi sottoposti dai donatori che hanno indicano spesso i colleghi di lavoro come canale che li ha messi in contatto con il mondo della donazione e dell'Avis. Per questo il presidente Avis Lattuchella e il collaboratore Santonetti hanno ideato un webinar da sottoporre ad organizzazioni, profit e no profit, che vogliano promuovere il volontariato, il senso del dono, della donazione di sangue e plasma, i corretti stili relazioni e di vita negli ambienti di lavoro.

I relatori, oltre al presidente ed a Santonetti, saranno anche gli operatori dello staff medico dell'Avis Irene Iezzi (Staff medico Avis comunale di Pescara); Argentina Stella (psicologa psicoterapeuta); Giuseppe Giuliani (nutrizionista). Le tematiche affrontate saranno varie: si passerà dalla filosofia alla leadership ed alla paura ai cambiamenti, fino alla donazione.

Per info: segreteria@avispescara.com; 0852934219 o sui social network, Facebook e Instagram di Avis Comunale Pescara.