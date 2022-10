L'Avis Pescara festeggia i 60 anni premiando i donatori storici, il presidente Lattuchella: "È il gesto di solidarietà per eccellenza"

Domenica in piazza Salvo D'Acquisto l'Avis di Pescara festeggerà i suoi 60 anni. Un lungo periodo di attività fatto di impegno civile e sociale per essere al fianco di chi soffre.

Una manifestazione quella che si terrà il 16 ottobre che sarà l'occasione per premiare i donatori più fedeli, sottolinea il presidente dell'Avis Pescara Vincenzo Lattuchella che ricorda come il primo compito dell'associazione è soprattutto quello di sensibilizzare alla donazione e l'auspicio è che eventi come questo possano aiutare a capire l'importanza di compiere un gesto semplice, ma importantissimo. Un anniversario che l'amministrazione festeggerà con l'associazione, sottolineano il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale Adamo Scruti tra gli storici donatori Avis. “Donare è meraviglioso – dichiara il sindaco -. E' il gesto di solidarietà per eccellenza perché si offre il proprio sangue a chi non si conosce, ma si sa solo che chi lo riceve ne ha necessità e questo è l'aspetto più bello”. “La città di Pescara – aggiunge Scruti – ha un cuore grande e lo dimostra anche con la donazione. Per questo è necessario rimarcare ancora una volta la valenza dell'aspetto sociale che ha e poi donare – conclude - fa bene non solo a chi riceve il sangue, ma anche a chi lo dona perché dopo averlo fatto, ci si sente persone migliori”.

Domenica, oltre alle premiazioni, sarà allestita in piazza anche la mostra “Il dono è un nodo” a cura di Tristano D'Intinosante. Ad esporre saranno i collaboratori dell'Accademia del Fumetto, diretta da Alba Di Ferdinando. Questi i partcipanti: Jasmine Souid, Bruno Majo, Sara Presutti, Chiara Luna Colombaro, Jacopo Di Russo, Serena Magnasco, Emanuele Piccinini, Matteo Signore. Sarà anche presente un'installazione dell'artista Massimo Desiato.