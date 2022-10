Benemerenze e sorrisi: Avis Pescara ha festeggiato i 60 anni di vita [FOTO]

Ieri mattina in piazza Salvo D'Acquisto, di fronte alla sede di Avis Pescara, c'è stata la festa del sessantesimo compleanno dell'associazione, alla quale hanno partecipato diverse autorità tra cui il sindaco Carlo Masci, accolto dal presidente Vincenzo Lattuchella. L’Avis comunale Pescara è nata a marzo 1960 ma ha potuto celebrare solo ora questa ricorrenza dopo 2 anni di sospensione causa Covid.

Le benemerenze che sono state assegnate rappresentano un bene simbolico che il direttivo sceglie di dare come riconoscimento ai donatori iscritti all'Avis Pescara. Si tratta di spille raffiguranti il logo simbolo Avis e vengono date a coloro che raggiungono un minimo numero di anni di vita associativa e un numero minimo di donazioni.

La spilla di colore rame-verde è il primo riconoscimento che il donatore può ricevere dopo 3 anni di iscrizione e almeno 6 donazioni, per ottenerla bastano anche 8 donazioni di sangue intero o plasma. La spilla di colore argento-blu è il premio per chi ha effettuato almeno 12 donazioni e ha alle spalle 5 anni di iscrizione, oppure avendo compiuto 16 donazioni. Con 36 donazioni, oppure dopo dieci anni di associazione e 24 donazioni, si viene premiati con la spilla argento-dorata-rossa.

Se gli anni di iscrizione arrivano a 20 e le donazioni effettuate sono 40, oppure se si è donato per almeno 50 volte, si ottiene uno dei riconoscimenti più importanti di Avis: la spilla oro. Se invece si prosegue il percorso associativo si arriva al massimo riconoscimento, la spilla in diamante, che corona un percorso di 120 donazioni prima che intervengano i raggiunti limiti di età o interruzioni al dono per motivi di salute.